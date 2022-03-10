Москва, 10 марта, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин регулярно получает новостные сводки о происходящем на Украине. Об этом 10 марта сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Все дайджесты СМИ президент регулярно получает», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что дайджесты прессы, которые готовятся для российского лидера, не изменились во время специальной операции на Украине.

«Дайджесты не претерпели никаких изменений, они как доставлялись президенту, так и доставляются. Что касается того, знает ли он по именам, многих он, безусловно, знает», — указал пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что западные страны до сих пор адекватно не отреагировали на ситуацию на Украине.

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Бывший президент Боливии Эво Моралес отметил, что СМИ, которые сообщают правду о происходящем на Украине, где националисты убили тысячи людей, а НАТО своей экспансией спровоцировало обострение, подвергаются давлению со стороны европейских стран.

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