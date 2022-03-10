Лондон, 10 марта, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Великобритания объявила о санкциях против семи олигархов и предпринимателей, включая Романа Абрамовича и Олега Дерипаску. Об этом сообщается на сайте правительства Соединённого Королевства 10 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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Так, отмечается, что указанным в списке олигархам, совокупный капитал которых составляет около 15 миллиардов фунтов стерлингов, запрещено въезжать в Великобританию, с ними также не могут вести дела ни граждане страны, ни британские компания, а их активы в стране будут заморожены.

Помимо Абрамовича и Дерипаски под ограничения попали исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, генеральный директор Газпрома Алексей Миллер, президент российской государственной трубопроводной компании «Транснефть» Николай Токарев и председатель Совета директоров Банка «Россия» Дмитрий Лебедев.

«Сегодняшние санкции являются последним шагом в непоколебимой поддержке Великобританией украинского народа», — подчеркнул премьер-министр Борис Джонсон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский депутат из Палаты общин Крис Брайант призвал лишить российского миллиардера Романа Абрамовича права собственности на английский футбольный клуб «Челси». Парламентарий из лейбористской партии также отметил, что властям Соединённого Королевства, возможно, следует задуматься об аресте некоторых активов бизнесмена, включая его недвижимость стоимостью £152 млн ($203 млн).

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Напомним, после начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины на Россию обрушился шквал новых санкций со стороны Запада. В частности, 9 марта Евросоюз опубликовал список владельцев и руководителей крупных российских компаний, в отношении которых ЕС вводит санкции. Кроме того, санкции введены также и против 146 членов Совета Федерации РФ, проголосовавших за ратификацию договоров о взаимопомощи с республиками Донбасса.

Всего в опубликованном списке 862 физических лица и 53 организации. Им запрещен въезд в страны — члены ЕС, их активы в странах Евросоюза будут заморожены.