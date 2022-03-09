Брюссель, , 20:44 — REGNUM Европейский союз (ЕС) вводит санкционные ограничения в отношении 14 владельцев и руководителей крупных российских компаний.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Список физических лиц опубликован 9 марта на официальном сайте Евросоюза.

Ограничительные меры ЕС введены в отношении Александра Винокурова (сеть супермаркетов «Магнит»), Андрея Гурьева (производитель удобрений «Фосагро»), Андрея Мельниченко (угольная компания «СУЭК», компания-производитель удобрений «ЕвроХим»), Дмитрия Пумпянского (ТМК, «Синара»), Вадима Мошковича (компания «Русагро»), Дмитрия и Никиты Мазепиных (производитель удобрений «Уралхим"/"Уралкалий»), Михаила Полубояринова (СЕО «Аэрофлот»), Дмитрия Конова (ПАО «СИБУР Холдинг»), Михаила Осеевского («Ростелеком»).

По утверждению чиновников ЕС, эти люди поддерживают политику «угрожающую территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности на Украине».

Кроме того, санкции введены также и против 146 российских членов Совета Федерации РФ, проголосовавших за ратификацию договоров о взаимопомощи с республиками Донбасса.

Всего в опубликованном списке 862 физических лица и 53 организации. Им запрещен въезд в страны-члены ЕС, их активы в странах Евросоюза будут «заморожены».

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