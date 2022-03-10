Минск, 10 марта, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Белоруссия не может допустить «удара в спину» российским вооруженным силам, заявил 10 марта президент республики Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Чтобы они (противники) не смогли перерезать пути снабжения армии Российской Федерации. Чтобы они не смогли зайти в тыл и нанести с тыла удар по людям из России», — цитирует его пресс-служба президента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что возле границы Белоруссии обнаружена группа наёмников.

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