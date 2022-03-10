Минск, , 11:41 — REGNUM Возле границы Белоруссии обнаружена группа наёмников, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Белорусская разведка обнаружила вблизи границы группу наемников. Президент заявил об этом на совещании с руководством министерства обороны», — пишет государственное издание «СБ. Беларусь сегодня».

По данным СМИ, Лукашенко потребовал недопущения нарушения границы данными формированиями.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия намерена в течение двух лет построить свои порты на российской Балтике.

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