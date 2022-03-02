Москва, , 09:38 — REGNUM В столице в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» на площадке в Печатниках запустят производство 20 жизненно необходимых лекарственных препаратов, сообщается на портале мэра столицы.

Лекарства Domadoktor.ru

На площади более 5 тыс. кв. метров разместились цеха жидких и твердых лекарственных форм. Резидент ОЭЗ получил лицензию на производство лекарств. В компании работают более 90 высококвалифицированных специалистов.

До конца 2022 года компания планирует начать производство 20 препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, онкологических заболеваний, почечной недостаточности, инсулинов и т. д. Первые партии будут составлять более 10 тыс. упаковок. К 2024 году планируется выпускать до 2 млн упаковок в год.

Как сообщало ИА REGNUM, в технополисе «Москва» в 2022 году запустят производство около 10 компаний-резидентов.

Читайте подронее: В технополисе «Москва» запустят производство около 10 компаний