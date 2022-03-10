МИД РФ: Москва не будет участвовать в Совете Европы
Москва, 10 марта, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Россия больше не будет участвовать в Совете Европы из-за подрывных действий западных стран, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
Отмечается, что Россия не намерена мириться с насаждением «порядка, основанного на правилах на замену попираемого США и их сателлитами международного права».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») заявил, что Совет Европы из важнейшей международной площадки для равноправного диалога давно превратился в марионеточную структуру, используемую для продвижения оголтелой русофобии.
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