Москва, 10 марта, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Более 9,4 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы за сутки в России, это на 207,8% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В России за последние сутки число госпитализаций пациентов с диагнозом COVID-19 увеличилось до 9 401. Такие данные на 10 марта представил федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В штабе указали, что это на 207,8% больше показателя предыдущего дня, когда было зарегистрировано 3 054 случая госпитализации. Увеличение количества госпитализаций произошло в 76 регионах.

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При этом количество случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России за последние 24 часа возросло на 148 634 и превысило в общей сложности 15 млн человек. Это на 60,3% больше по сравнению с 9 марта, уточнили в штабе.

Количество летальных исходов из-за коронавируса в России составило 665. Всего с начала пандемии от инфекции скончались 358 911 человек.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил51 231 случай, что на 7,4 тыс. меньше, чем днем ранее. Снижение суточного прироста новых случаев отмечается восьмой день подряд.