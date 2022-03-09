Москва, , 11:56 — REGNUM За истекшие сутки на территории России госпитализировали 3054 пациентов с COVID-19, также было выявлено 58 675 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 марта сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 17 140 069.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончалось 645 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 358 246.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 14 895 083 человека вылечились от нового заболевания, 92 732 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было госпитализировано 3847 новых пациентов с COVID-19.