В России продолжает снижаться количество заболевших коронавирусом. Ряд пандемийных ограничений снимается, власти регионов отменяют QR-коды. Возобновляется работа ранее закрытых музеев. Россияне вновь массово игнорируют требования о ношении масок.

На 9 марта за сутки с диагнозом COVID выявлено — 58 675 инфицированных, госпитализировано — 3054 человека, выздоровело — 92 732. 645 человек, имевших диагнозы COVID, умерли.

Нагрузка на медучреждения в России снижается — за прошедший месяц количество ежедневно госпитализированных граждан упало вдвое. Полную вакцинацию прошли 84 млн человек. Специалисты оценивает уровень коллективного иммунитета у населения России в 56%.

Подробности о борьбе России с коронавирусом — в трансляции ИА REGNUM.

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