Анталья, Турция, 10 марта, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В турецкой Анталье началась встреча глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу, сообщили 10 марта в МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу

«В Анталье началась встреча глав МИД России и Турции в формате «без галстуков», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Анталью для проведения переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

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