Анталья, Турция, , 08:23 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Анталью для проведения переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом 10 марта сообщает телеканал «Россия 24».

Сергей Лавров Mid.ru

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При этом известно, что переговоры главы МИД России с его украинским коллегой состоятся на полях дипломатического форума.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что ответные меры последуют со стороны США в случае, если Россия будет вести конфискацию собственности американских компаний, покинувших российский рынок из-за санкций Запада за военную операцию ВС РФ по защите Донбасса.