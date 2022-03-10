Москва, 10 марта, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Правительство РФ и Госдума разрабатывают меры по поддержке производств в сфере АПК. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом заявила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Надежда Школкина

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"Также у нас правительством идёт работа по поддержке наших сегодняшних производств. Особенно чувствительные отрасли — молочная, хлебопекарная и мукомольная промышленность, сахарная, птицеводство, семеноводство. Прорабатываем вопрос не только по предоставлению льготных краткосрочных кредитов по фиксированной ставке, но и об увеличении дополнительных средств на инвестпроекты», — заявила Школкина.

Важно сохранить и прежние производства, но ещё, как например, в молочной отрасли, надо стимулировать строительство новых молочных ферм, чтобы обеспечить себя молоком в полном объёме, рассказала парламентарий о планах.

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