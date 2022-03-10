Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 10 марта, депутаты Госдумы обсудят неотложные меры по ограничению роста цен на внутреннем рынке, сообщает ИА REGNUM.

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В обсуждении примет участие глава ФАС Максим Шаскольский и, как ожидается, глава МЭР Максим Решетников.

Речь, в частности, пойдет о ценах на продукты питания, лекарства, детские товары, стройматериалы, бытовую химию.

В то же время профильные комитеты Госдумы подготовили и готовы внести в палату поправки, которыми предлагается установить госрегулирование цен на ряд товаров и услуг.

Ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») заявил, что «предлагая меры регулирования, нужно иметь ввиду, что когда применяется нерыночное регулирование цен, то обратной стороной может стать дефицит товаров».

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