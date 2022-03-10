Лондон, 10 марта, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Европейский союз со временем откажется от закупок нефти, газа и угля у России, сообщает 10 марта Reuters со ссылкой на проект декларации саммита стран-членов ЕС в Версале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Столкнувшись с растущей нестабильностью, стратегической конкуренцией и угрозами безопасности, мы решили взять на себя больше ответственности за нашу безопасность и предпринять дальнейшие решительные шаги по укреплению нашего европейского суверенитета, сокращению зависимости и разработке новой модели развития и инвестирования до 2030 года», — говорится в документе.

Как пишет агентство, для Евросоюза это является поворотным моментом, поскольку Россия — крупнейший поставщик энергоносителей, который обеспечивает более 40% газа, более 25% нефти и почти половину объемов угля.

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Отмечается, что лидеры 27 стран ЕС не будут устанавливать некую единую дату отказа от энергоносителей из России, так как зависимость от них у каждой страны разная. В частности, наиболее зависят от поставок из России Германия, Италия, Венгрия и Австрия.

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватели китайской газеты Global Times считают, что Россия после отказа Соединенных Штатов и отдельных стран Европы от российских энергоносителей сможет без труда переориентировать их поставки на Китай и Индию.

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