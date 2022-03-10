Симферополь, 10 марта, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Среди переговорщиков от Украины, которые принимали участие во встречах с делегацией России, присутствовал шпион США. Такое мнение 10 марта высказал глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

Шпион

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По словам главы крымских татар, которые приводит РИА Новости, в ходе прошедших в Белоруссии трех раундов переговоров он увидел в переговорной группе Киева крымского татарина и своего однофамильца, также являющегося депутатом украинской Верховной рады, Рустема Умерова.

«У меня есть все основания считать его шпионом США и серым кардиналом, связанным с беглым оппозиционным турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом», — сказал он.

Кроме того, Эйваз Умеров отметил, что считает, что задачей указанного человека является не дать сторонам быстро договориться, а также сообщать максимально возможную информацию об этом процессе американским спецслужбам.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики утром 10 марта обстреляли Донецк из минометов.