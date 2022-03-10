Донецк, 10 марта 2022, 08:47 — REGNUM Украинские боевики утром 10 марта обстреляли Донецк, говорится в сообщении представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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Отмечается, что обстрел производился со стороны населенного пункта Марьинка, было выпущено шесть мин калибром 120 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооружённые силы Украины (ВСУ) утром 10 марта обстреляли населённый пункт Михайловка Донецкой Народной Республики.
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