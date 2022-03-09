Вашингтон, 10 марта, 2022, 00:50 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Польши Мариуш Блащак провели телефонный разговор, в ходе которого глава Пентагона отрицательно высказался о намерении Варшавы передать Украине истребители МиГ-29 через посредничество США. Об этом пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби 9 марта сообщил журналистам.

Ru.wikipedia.org МиГ-29 ВВС Польши

Джон Кирби «Министр Остин поблагодарил министра за готовность Польши продолжать искать способы оказания помощи Украине, но подчеркнул, что мы не поддерживаем передачу дополнительных истребителей ВВС Украины в данный момент и в связи с этим не хотим видеть их у нас на хранении».

Отмечается, что в сложившейся ситуации дополнительные самолёты не повлияют на эффективность украинских ВВС. А передачу польских МиГ-29 Киеву Россия может воспринять как наращивание эскалации, в связи с чем «перспективы военной эскалации с НАТО» могут значительно возрасти.

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Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент США Камала Харрис отправилась с официальным визитом в Польшу и Румынию, что предоставляет второй шанс администрации главы Белого дома Джо Байдена провести прямые переговоры с польскими лидерами по поводу передачи военных истребителей Украине.

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