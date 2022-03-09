Вашингтон, , 22:59 — REGNUM Польша не соизволила заблаговременно предупредить Вашингтон намерении передать имеющиеся у нее советские истребители МиГ-29 Украине, заявила 9 марта на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки и Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По её словам, из-за этой несогласованности Пентагон теперь вынужден объяснять «союзникам» технические проблемы, которые возникнут в таком случае.

«На данный момент министр Остин, председатель Милли и сотрудники нашего оборонного ведомства обсуждают с украинскими коллегами и коллегами из НАТО очевидные логистические проблемы… Проблемы заключаются в том, как доставить эти самолёты на Украину, чтобы не вызвать обострение ситуации, а также логистические и оперативные детали этого шага», — отметила Псаки.

«Как вчера сообщила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, мы не были извещены об их планах выступить с данным объявлением», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта МИД Польши заявил о готовности Варшавы безвозмездно передать Украине через авиабазы США в Германии 28 истребителей МиГ-29.

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