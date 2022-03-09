Бухарест, 9 марта, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Поправки, запрещающие российским компаниям участвовать в процедурах государственных закупок в Румынии, предложил председатель Сената (верхней палаты румынского парламента) Флорин Кыцу. Об этом сообщает 9 марта бухарестский телевизионный канал Digi24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

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Кыцу рассказал, что внёс несколько поправок, закрывающих для российских компаний доступ к румынскому рынку. Санкции, введенные в отношении России в ЕС, должны быть реализованы и в Румынии, заявил он.

«Сегодня я представил поправки к постановлению 25/2021, чтобы российские компании больше не могли участвовать в госзакупках в Румынии», — написал политик на своей странице в Facebook.

Позднее Кыцу выступил с заявлением, в котором поддержал ужесточение санкций против России. Он заявил, что торговля с РФ означает для страны риск, связанный с безопасностью в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее румынский президент Клаус Йоханнис заявил о гуманитарной катастрофе, которая наблюдается на границе Румынии и Украины.

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