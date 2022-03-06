Бухарест, , 07:22 — REGNUM Ситуация на границе Румынии и Украины представляет собой гуманитарную катастрофу, заявил журналистам румынский президент Клаус Йоханнис 5 марта в ходе посещения лагеря с украинскими беженцами в приграничном городе Сирет (уезд Сучава).

Клаус Йоханнис Dan Mihai Pitea

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

По его словам, со временем обстановка усугубится и Румынии, а также и Украине, потребуется дополнительная поддержка. Йоханнис отметил, что румынские власти открыли в Сучаве логистический центр, в котором будет собираться гуманитарная помощь из других европейских стран и от международных организаций.

Президент сообщил, что эту помощь будут направлять на Украину, и при необходимости в Молдавию.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта Министерство обороны России объявило, что гуманитарная обстановка на Украине быстро ухудшается и продолжает принимать катастрофические масштабы.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина близка к гуманитарной катастрофе — Минобороны РФ