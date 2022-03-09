Анкара, 9 марта, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Нападки на студентов и деятелей культуры из России, которые наблюдаются в настоящее время в ряде стран из-за ситуации вокруг Украины, являются проявлением фашизма. Об этом 9 марта заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления в Анкаре.

Minister-president Rutte Реджеп Эрдоган

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«Мы осуждаем происходящие в ряде стран нападки на студентов и деятелей культуры из России, а также критику в адрес российской культуры», — приводит его слова агентство «Анадолу».

Также Эрдоган отметил, что в Анкаре считают, что такого рода действия кого-либо являются неприемлемыми.

«Это проявление фашизма, которое не приносит никакой пользы законной борьбе украинского народа», — добавил турецкий президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный корреспондент Семён Пегов заявил, что Вооруженные силы Донецкой Народной Республики продолжают освобождение Мариуполя.