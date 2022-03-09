Красногорск, , 14:21 — REGNUM Вооруженные силы Донецкой Народной Республики продолжают освобождение Мариуполя. Об этом 9 марта заявил военный корреспондент Семён Пегов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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Во время общения по видеосвязи военкор отметил, что находится в непосредственной близости от гущи событий.

«Мы работаем в районе Мариупольского котла. Мы продвигаемся с нашими отрядами с востока. Основные штурмовые подразделения уже закрепляются. На освобождённых территориях общаемся с местными жителями — они все в один голос кричат, пытаются достучаться до Зеленского, чтобы их родственникам были обеспечены гуманитарные коридоры», — сказал Пегов.

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