Москва, 9 марта, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Закрытие ресторанов McDonald's — это пока временная мера. Но полезная для российских компаний, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

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«С одной стороны, компанией должно выполняться обязательство по выплате заработной платы, значит, поддержание сотрудников.

Но, с другой стороны, компания связана со многими производителями и поставщиками в России, где тоже трудятся люди.

А снижение спроса приведёт к вынужденным простоям и сокращению рабочей силы. Это, конечно, может осложнить ситуацию на рынке труда.

Снизить напряжённость в данной ситуации могут только меры правительства РФ, направленные на поддержание бизнеса и создание новых рабочих мест.

Прекращение деятельности многих игроков на рынке FMCG (Fast moving consumer goods — рынок быстро оборачиваемых товаров) — это возможность для развития собственных компаний и сетей, а значит — и новых рабочих мест», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, McDonald's на время сворачивает в России 850 ресторанов. При этом отмечается, что 62 тыс. сотрудников сети продолжат получать зарплату.

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