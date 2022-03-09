Киев, 9 марта, 2022, 13:53 — ИА Регнум. О биолабораториях Соединённых Штатов на территории Украины в стране говорили ещё в середине 2021 года. В июле на сайте президента Украины появилась петиция, в которой автор выступает против американских биологических лабораторий.

Internationalcc.org Лаборатория

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

В петиции отмечается, что «американские биологические военные лаборатории — прямая угроза странам, на территории которых они расположены». Так, в Харькове, где находится одна из референс-лабораторий Пентагона, в январе 2016 года от свиного гриппа умерли 20 украинских солдат, ещё 200 были госпитализированы. К марту того же года на Украине от свиного гриппа умерли 364 человека. При этом указано, то в СМИ подобных случаев смерти не упоминалось.

В 2017 году на Украине разразилась эпидемия кори, а в 2019 году была зафиксирована вспышка болезни, похожей по симптомам на чуму.

«Настолько похожей, что Россия резко усилила пограничный контроль. Как только на Украине появились американские биолаборатории, вспышки африканской чумы свиней (АЧС) стали регулярными», — сказано в документе.

В петиции указано, что «в биолабораториях, созданных США на территории Украины, ведутся секретные и неконтролируемые украинским государством эксперименты и программы, финансируемые Пентагоном». В этой связи представители эпидемиологического сообщества потребовали замедленно закрыть американские биолаборатории на территории Украины, обеспечить расследование их деятельности в стране, а также обеспечить проверку возможного участия украинских учёных и украинских медицинских организаций в создании коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила разработку компонентов биологического оружия в лабораториях у границ России. При этом работники лабораторий сообщили об экстренном уничтожении особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии и других смертельных болезней. Это потребовалось, чтобы не допустить вскрытия фактов нарушения Украиной и США статьи I Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

Читайте также: Одна из причин вспышек смертельных заболеваний — биолаборатории США

Бывший депутат Госдумы РФ, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что коллективный Запад игнорирует опасность, исходящую от биолабораторий США, которые расположены на Украине. По его словам, в настоящий момент на территории этой страны находятся как минимум 15 учреждений, которые содержат в себе опасности пострашнее чумы и холеры. При этом страны Евросоюза, вовсю трубящие о необходимости «защиты прав личности» украинцев, эту ситуацию попросту не замечают, указал Онищенко.

Ранее по теме: Нуланд боится попадания объектов биоисследований на Украине в руки России