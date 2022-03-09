Вашингтон, , 02:27 — REGNUM Перехода объектов, где проходят биологические исследования, имеющихся на территории Украины, под контроль России старается не допустить Вашингтон. Об этом 8 марта заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам сената Конгресса США.

Биологическая угроза Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Как пояснила Нуланд, Вашингтон весьма озабочен возможным переходом под контроль российских военных биологических исследовательских объектов на территории Украины. По словам дипломата, в настоящее время идёт работа с украинцами над предотвращением перехода исследовательских материалов в руки России.

На вопрос о том, кто будет нести ответственность в случае какого-либо инцидента на территории Украины, связанного с биологическим, либо химическим оружием, Нуланд заявила, что ответственность, вне всяких сомнений, будет лежать исключительно на российской стороне.

«Это хрестоматийный российский метод — обвинять других в том, что они сами планируют сделать», — добавила Нуланд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила разработку компонентов биологического оружия в лабораториях у границ России. При этом работники лабораторий сообщили об экстренном уничтожении особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, и других смертельных болезней. Это потребовалось, чтобы не допустить вскрытия фактов нарушения Украиной и США статьи I Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

В свою очередь, МИД Китая призвал США раскрыть информацию о размещенных на Украине военных биологических лабораториях и опасных патогенах, над которыми проводились исследования.

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