27 ноября 2021 | Время чтения 6 мин

Татьяна Стоянович, , 11:25 — REGNUM Правительство Казахстана недавно анонсировало строительство очередной американской военно-биологической лаборатории повышенного класса опасности в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбыльской области. Высокий — 4-й уровень биологической опасности, который будет присужден новой лаборатории, позволит проводить в ней исследования с применением особо опасных штаммов и патогенов. Бывший руководитель санитарной службы России Геннадий Онищенко заявил, что «строительство этой лаборатории не может не вызывать тревогу».

Хоакин Соролья. Исследование. 1897

Незадолго до того, как было объявлено о строительстве новой биолаборатории, в конце 2020 года была создана «Коалиция за запрещение биологического оружия», в которую вошли Единая Коммунистическая партия Грузии, Социалистическое движение Казахстана, Коммунистическая партия Пакистана и Социалистическая партия Латвии. Чем опасны подобные биолаборатории и как намерены бороться за их закрытие участники коалиции, ИА REGNUM рассказывает один из учредителей движения, сопредседатель Социалистического движения Казахстана Айнур Курманов.

Тема существования военно-биологических лабораторий США по всему миру, в том числе на постсоветском пространстве, актуальна уже несколько лет. Считаете ли вы, что мировая общественность в достаточной степени ознакомлена с этой проблемой? Какая опасность исходит от этих биолабораторий для населения стран, в которых они появляются?

Американские лаборатории надо рассматривать в качестве военных баз США и НАТО, которые являются одновременно и бомбами замедленного действия. Тем более что после того, как в странах появляются военные лаборатории США, а правительства присоединяются к программам Агентства по уменьшению военной угрозы (DTRA) Пентагона, можно говорить, что они подпадают под внешнюю зависимость, а их система биологической безопасности становится полностью подконтрольной Вашингтону.

Кроме того, населения и страны становятся испытательными полигонами, где осуществляется полный цикл разработки, испытаний и производства биологического оружия, которое уже маскируется под местные заболевания, только с более токсичными штаммами. Диверсии и постоянные вспышки атипичных заболеваний со смертельным исходом становятся обыденностью в странах, где действуют американские военные биологи.

В лаборатории Алексей Колчин © ИА REGNUM

Существуют мнения о том, что СМИ все-таки преувеличивают опасность, которая исходит от подобных биолабораторий. Что вы думаете по этому поводу?

Мы не преувеличиваем эту проблему по сравнению с другими военными угрозами и опасностью применения ядерного или химического оружия. Просто надо осознать, что сейчас этот вид вооружений, как и сами лаборатории, становятся всё более опасными в ситуации ведения войны иными средствами или в рамках так называемых гибридных войн.

В этих лабораториях также изучается, как различные этносы переносят те или иные вирусные и бактериальные заболевания. Сотрудниками DTRA по всему миру также активно проводится сбор штаммов местных особо опасных заболеваний. При этом изменилась тактика применения патогенов в военных целях, так как это уже не классическое биологическое оружие периода Холодной войны или горячих конфликтов в Корее и во Вьетнаме.

Американские военные биологи стараются сейчас замаскировать свои новые боеприпасы под видом местных природных вспышек болезней. Подобное им легко сделать, так как правительства Казахстана, Узбекистана, Грузии, Украины и других бывших советских республик, где размещены подобные лаборатории, передали Пентагону всю коллекцию опасных заболеваний, собранную еще советскими учеными.

Что, по вашему мнению, способствовало появлению военно-биологических лабораторий США на постсоветском пространстве?

Появление подобных лабораторий в большом количестве именно на постсоветском пространстве является прямым следствием распада Советского Союза и наступления НАТО на восток. Так, еще в конце 1991 года Конгресс США утвердил Программу совместного уменьшения угрозы (Cooperative Threat Reductio, CTR. — ИА REGNUM), известную по фамилиям ее инициаторов, американских сенаторов Сэмюэла Нанна и Ричарда Лугара, которая реализуется Агентством по уменьшению военной угрозы (Defense Threat Reduction Agency, DTRA. — ИА REGNUM) при Пентагоне.

Сенаторы Нанн и Лугар выходят из Белого Дома в 1991 году после совещания у президента США Джорджа Буша — старшего по программе Нанна-Лугара

С этого времени и надо отсчитывать начало так называемой исследовательской деятельности американских военных биологов на постсоветском пространстве. Сейчас это уже целая сеть лабораторий и полигонов, связанных друг с другом, где по дипломатическим каналам происходит обмен биологических материалов. Плюс размещение в бывших советских республиках по периметру границ России и Китая таких объектов и разработка там новых модернизированных штаммов даёт возможность Вашингтону ловко обходить нормы Конвенции 1972 года о запрещении разработки биологического оружия и контрабанды биоматериалов.

Тем более США до сих пор не подписали протоколы к данной конвенции, что развязывает им руки в деле разработки новых видов боеприпасов. Проблема состоит еще и в том, что данные лаборатории якобы являются учреждениями министерств науки, здравоохранения или сельского хозяйства данных стран, но правительства не только не обладают сведениями о том, какие там проводятся эксперименты, но и порой не имеют к ним доступа.

Вы являетесь одним из соучредителей Коалиции за запрещение биологического оружия. Какие шаги предпринимает ваша организация в этом направлении?

У Коалиции по запрещению биологического оружия и у создаваемого на ее основании нового международного движения будут две главные задачи. Во-первых, рассказывать на всех уровнях о данной опасности и пробуждать сознание граждан, а также политических, профсоюзных и социальных активистов. Во-вторых, проводить протестные акции и кампании с требованием немедленного закрытия данных объектов и проведения исследований по программам министерства обороны США.

По первой задаче мы выступаем первопроходцами, так как немногие готовы освещать данную проблему в своих странах. Так, например, к нам в редакцию сайта Социалистического движения Казахстана в мае этого года обратились таджикские учёные, которые поделились материалами о проводимых исследованиях Пентагона на территории Казахстана и Таджикистана по использованию верблюдов в качестве контейнеров по переносу наиболее опасных патогенов, способных передаваться от животных к людям. По всей очевидности, зараженных животных собирались перегонять в соседние Россию и Китай. И таких случаев множество!

Биологическое оружие Цитата из к/ф «Эпидемия». Реж. Вольфганг Петерсен. 1995. США

Ваша коалиция в начале ноября провела онлайн-конференцию на тему угрозы, исходящей от биолабораторий США. Ряд политиков высказал готовность поднимать на уровне Европарламента и национального парламента вопрос угрозы функционирования биологических лабораторий США в третьих странах. Речь о Коммунистической партии Греции и коммунистах Молдавии (ПКРМ). Каким образом в рамках международного движения вы планируете в дальнейшем проводить кампании против распространения биологического оружия?

Безусловно, необходимо использовать и оставшийся потенциал коммунистических, социалистических и рабочих партий в мире, так как ряд из них имеют еще представительство в своих национальных парламентах и Европейском парламенте, которые могут стать трибуной для выражения протеста и проведения слушаний по данной военно-биологической угрозе. Нужно, по моему мнению, также инициировать создание сети дружественных НПО и фондов в ряде стран, готовых также по-своему выступать по этой повестке и дополнять деятельность коммунистов и левых, помогая им в борьбе.