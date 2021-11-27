Татьяна Стоянович, 27 ноября 2021, 11:25 — REGNUM Правительство Казахстана недавно анонсировало строительство очередной американской военно-биологической лаборатории повышенного класса опасности в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбыльской области. Высокий — 4-й уровень биологической опасности, который будет присужден новой лаборатории, позволит проводить в ней исследования с применением особо опасных штаммов и патогенов. Бывший руководитель санитарной службы России Геннадий Онищенко заявил, что «строительство этой лаборатории не может не вызывать тревогу».

Хоакин Соролья. Исследование. 1897
Хоакин Соролья. Исследование. 1897

Незадолго до того, как было объявлено о строительстве новой биолаборатории, в конце 2020 года была создана «Коалиция за запрещение биологического оружия», в которую вошли Единая Коммунистическая партия Грузии, Социалистическое движение Казахстана, Коммунистическая партия Пакистана и Социалистическая партия Латвии. Чем опасны подобные биолаборатории и как намерены бороться за их закрытие участники коалиции, ИА REGNUM рассказывает один из учредителей движения, сопредседатель Социалистического движения Казахстана Айнур Курманов.

Тема существования военно-биологических лабораторий США по всему миру, в том числе на постсоветском пространстве, актуальна уже несколько лет. Считаете ли вы, что мировая общественность в достаточной степени ознакомлена с этой проблемой? Какая опасность исходит от этих биолабораторий для населения стран, в которых они появляются?

Американские лаборатории надо рассматривать в качестве военных баз США и НАТО, которые являются одновременно и бомбами замедленного действия. Тем более что после того, как в странах появляются военные лаборатории США, а правительства присоединяются к программам Агентства по уменьшению военной угрозы (DTRA) Пентагона, можно говорить, что они подпадают под внешнюю зависимость, а их система биологической безопасности становится полностью подконтрольной Вашингтону.

Кроме того, населения и страны становятся испытательными полигонами, где осуществляется полный цикл разработки, испытаний и производства биологического оружия, которое уже маскируется под местные заболевания, только с более токсичными штаммами. Диверсии и постоянные вспышки атипичных заболеваний со смертельным исходом становятся обыденностью в странах, где действуют американские военные биологи.

В лаборатории
В лаборатории
Алексей Колчин © ИА REGNUM

Существуют мнения о том, что СМИ все-таки преувеличивают опасность, которая исходит от подобных биолабораторий. Что вы думаете по этому поводу?

Мы не преувеличиваем эту проблему по сравнению с другими военными угрозами и опасностью применения ядерного или химического оружия. Просто надо осознать, что сейчас этот вид вооружений, как и сами лаборатории, становятся всё более опасными в ситуации ведения войны иными средствами или в рамках так называемых гибридных войн.

В этих лабораториях также изучается, как различные этносы переносят те или иные вирусные и бактериальные заболевания. Сотрудниками DTRA по всему миру также активно проводится сбор штаммов местных особо опасных заболеваний. При этом изменилась тактика применения патогенов в военных целях, так как это уже не классическое биологическое оружие периода Холодной войны или горячих конфликтов в Корее и во Вьетнаме.

Американские военные биологи стараются сейчас замаскировать свои новые боеприпасы под видом местных природных вспышек болезней. Подобное им легко сделать, так как правительства Казахстана, Узбекистана, Грузии, Украины и других бывших советских республик, где размещены подобные лаборатории, передали Пентагону всю коллекцию опасных заболеваний, собранную еще советскими учеными.

Что, по вашему мнению, способствовало появлению военно-биологических лабораторий США на постсоветском пространстве?

Появление подобных лабораторий в большом количестве именно на постсоветском пространстве является прямым следствием распада Советского Союза и наступления НАТО на восток. Так, еще в конце 1991 года Конгресс США утвердил Программу совместного уменьшения угрозы (Cooperative Threat Reductio, CTR. — ИА REGNUM), известную по фамилиям ее инициаторов, американских сенаторов Сэмюэла Нанна и Ричарда Лугара, которая реализуется Агентством по уменьшению военной угрозы (Defense Threat Reduction Agency, DTRA. — ИА REGNUM) при Пентагоне.

Сенаторы Нанн и Лугар выходят из Белого Дома в 1991 году после совещания у президента США Джорджа Буша — старшего по программе Нанна-Лугара
Сенаторы Нанн и Лугар выходят из Белого Дома в 1991 году после совещания у президента США Джорджа Буша — старшего по программе Нанна-Лугара

С этого времени и надо отсчитывать начало так называемой исследовательской деятельности американских военных биологов на постсоветском пространстве. Сейчас это уже целая сеть лабораторий и полигонов, связанных друг с другом, где по дипломатическим каналам происходит обмен биологических материалов. Плюс размещение в бывших советских республиках по периметру границ России и Китая таких объектов и разработка там новых модернизированных штаммов даёт возможность Вашингтону ловко обходить нормы Конвенции 1972 года о запрещении разработки биологического оружия и контрабанды биоматериалов.

Тем более США до сих пор не подписали протоколы к данной конвенции, что развязывает им руки в деле разработки новых видов боеприпасов. Проблема состоит еще и в том, что данные лаборатории якобы являются учреждениями министерств науки, здравоохранения или сельского хозяйства данных стран, но правительства не только не обладают сведениями о том, какие там проводятся эксперименты, но и порой не имеют к ним доступа.

Вы являетесь одним из соучредителей Коалиции за запрещение биологического оружия. Какие шаги предпринимает ваша организация в этом направлении?

У Коалиции по запрещению биологического оружия и у создаваемого на ее основании нового международного движения будут две главные задачи. Во-первых, рассказывать на всех уровнях о данной опасности и пробуждать сознание граждан, а также политических, профсоюзных и социальных активистов. Во-вторых, проводить протестные акции и кампании с требованием немедленного закрытия данных объектов и проведения исследований по программам министерства обороны США.

По первой задаче мы выступаем первопроходцами, так как немногие готовы освещать данную проблему в своих странах. Так, например, к нам в редакцию сайта Социалистического движения Казахстана в мае этого года обратились таджикские учёные, которые поделились материалами о проводимых исследованиях Пентагона на территории Казахстана и Таджикистана по использованию верблюдов в качестве контейнеров по переносу наиболее опасных патогенов, способных передаваться от животных к людям. По всей очевидности, зараженных животных собирались перегонять в соседние Россию и Китай. И таких случаев множество!

Биологическое оружие
Биологическое оружие
Цитата из к/ф «Эпидемия». Реж. Вольфганг Петерсен. 1995. США

Ваша коалиция в начале ноября провела онлайн-конференцию на тему угрозы, исходящей от биолабораторий США. Ряд политиков высказал готовность поднимать на уровне Европарламента и национального парламента вопрос угрозы функционирования биологических лабораторий США в третьих странах. Речь о Коммунистической партии Греции и коммунистах Молдавии (ПКРМ). Каким образом в рамках международного движения вы планируете в дальнейшем проводить кампании против распространения биологического оружия?

Безусловно, необходимо использовать и оставшийся потенциал коммунистических, социалистических и рабочих партий в мире, так как ряд из них имеют еще представительство в своих национальных парламентах и Европейском парламенте, которые могут стать трибуной для выражения протеста и проведения слушаний по данной военно-биологической угрозе. Нужно, по моему мнению, также инициировать создание сети дружественных НПО и фондов в ряде стран, готовых также по-своему выступать по этой повестке и дополнять деятельность коммунистов и левых, помогая им в борьбе.