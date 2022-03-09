Захарова: США обязаны рассказать о биологических программах на Украине
Москва, 9 марта, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Министерство обороны США обязано ознакомить мировое сообщество с теми программами, которые осуществлялись на Украине, заявила 9 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, те подтверждения, которые прозвучали в эти дни от Киева и Вашингтона, замгоссекретаря США Виктории Нуланд, не оставляют возможности Белому дому «отмолчаться и на этот раз».
Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в Вашингтоне опасаются, что нарушение США и Украиной Конвенции о запрещении биологического оружия подтвердится. На это указывают заявления представителя американского Госдепартамента.
Читайте также: Посол России: США боятся обвинений из-за работы биолабораторий на Украине