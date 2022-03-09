Вашингтон, , 08:49 — REGNUM В Вашингтоне опасаются, что нарушение США и Украиной Конвенции о запрещении биологического оружия подтвердится. На это указывают заявления представителя американского Госдепартамента, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

Биологическая опасность DFID — UK Department for International Development

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Он отметил, что на территории Украины развёрнута сеть биологических лабораторий, насчитывающая около 30 объектов. Работы в этих лабораториях проводились по заказу Пентагона. В проектах участвовала аффилированная с министерством обороны США компания Black and Veatch.

«Вооружённые силы России вскрыли факты экстренной зачистки киевским режимом следов военно-биологической программы», — говорится в сообщении Антонова на странице посольства в Facebook.

По словам посла, есть сведения об уничтожении особо опасных патогенов, включая возбудителей чумы, сибирской язвы и холеры. В США опасаются, что патогены из лабораторий попадут в руки российских экспертов.

В таком случае подтвердится, что Украина и США нарушили Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия. О таких опасениях свидетельствуют заявления представителя Госдепа США, пояснил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон старается не допустить перехода украинских объектов, где проходят биологические исследования, под контроль России.

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