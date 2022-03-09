Москва, 9 марта, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В России наблюдается снижение заболеваемости COVID-19 во всех возрастных группах. Об этом сегодня, 9 марта, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщается на сайте ведомств.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По итогам девятой недели в стране зарегистрировано 616 тыс. 355 случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 420,01 на 100 тыс. населения, что на 29,6% ниже, чем на прошлой неделе.

Рост заболеваемости COVID-19 фиксируется только в пяти регионах. По словам Поповой, 97% всех подтвержденных случаев заболевания протекает как ОРВИ или бессимптомно.

Как сообщало ИА REGNUM, более 320 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за сутки.

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