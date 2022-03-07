Москва, , 23:37 — REGNUM Более 320 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России за сутки. Об этом 7 марта сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Тест Https://pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

«За последние сутки проведено 328 тысяч тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в стране проведено более 279 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, ранее университет Джонса Хопкинса сообщил, что число скончавшихся от COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 6 млн человек.