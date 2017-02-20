26 Февраля
10:12
На Алтае после COVID-19 выздоровели ещё более 90 пациентов
В Республике Алтай за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровел 91 пациент. Всего к настоящему времени коронавирус победили 25 481 человек.
10:11
В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 16 человек
Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 26 февраля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7998 человек, причём 16 (+2) из них погибли за последние сутки.
10:06
Отоларинголог назвал фактор, обостряющий последствия COVID-19
Владимир Зайцев — отоларинголог, врач высшей категории, кандидат меднаук — заявил, что холодный климат в России может стать одной из причин усиления последствий COVID-19.