26 Февраля
 
10:12

На Алтае после COVID-19 выздоровели ещё более 90 пациентов

В Республике Алтай за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровел 91 пациент. Всего к настоящему времени коронавирус победили 25 481 человек.

10:11

В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 16 человек

Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 26 февраля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7998 человек, причём 16 (+2) из них погибли за последние сутки.

10:06

Отоларинголог назвал фактор, обостряющий последствия COVID-19

Владимир Зайцев — отоларинголог, врач высшей категории, кандидат меднаук — заявил, что холодный климат в России может стать одной из причин усиления последствий COVID-19.