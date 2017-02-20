В последние несколько дней ситуация с коронавирусом в России стала улучшаться. Во всяком случае, об этом на совещании в Совете Федерации о ходе реализации национальных проектов в социальной сфере 25 февраля заявил первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.

Напомним, еще несколько дней назад в стране отмечался существенный подъем заболеваемости, а нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения оказалась беспрецедентной. Вероятно, сказались свойства «Омикрона», который, как предполагали доктора, станет «живой вакциной» — заболеваемость COVID-19 идет на спад.

В регионах уже начались существенные карантинные послабления. Отменяют не только QR-коды. К примеру, в Москве, где по сравнению с пиком середины января 2022 года число новых случаев SARS-CoV-2 уменьшилось более чем в три раза, уже 28 февраля разблокируют соцкарты хронических больных и москвичей старше 60 лет.

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