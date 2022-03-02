Москва, , 15:49 — REGNUM Решение об отмене НДС на драгоценные металлы поддержано правительством РФ, сообщил 2 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Правительство поддержало решение по отмене НДС на драгоценные металлы для граждан с 1 марта. Соответствующий законопроект планируется к рассмотрению Государственной думой уже 4 марта», — сказал Мишустин на заседании правительства.

Глава правительства пояснил, что «при приобретении золотого слитка в банке не нужно будет уплачивать налог на добавленную стоимость в размере 20%». По его мнению, такие покупки могут стать для граждан альтернативой покупке валюты.