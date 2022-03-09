Луганск, 9 марта, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Утром 9 марта киевские боевики обстреляли из тяжелого вооружения села Логвиново, Лозовое и Нижнее Лозовое на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 9 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

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Уточняется, что Лозовое было обстреляно ВСУ в 05:55 (совпадает с мск) из артиллерийских орудий калибром 122 мм, Логвиново — в 07:00 из минометов калибром 120 мм, а Нижнее Лозовое — в 07:38 из артиллерийских орудий калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в период с 17 февраля по 8 марта нынешнего года киевские боевики обстреляли территорию ЛНР 693 раза.