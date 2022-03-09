Луганск, , 09:56 — REGNUM В период с 17 февраля по 8 марта нынешнего года киевские боевики обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР) 693 раза. Об этом 9 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

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«За три недели с 17 февраля по 8 марта представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 693 обстрела территории республики со стороны вооружённых формирований Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что за это время ВСУ также применяли для обстрелов тяжелое вооружение, включая реактивные системы залпового огня, артиллерию и минометы, и добавляется, что в результате этого семь мирных жителей погибли и еще восемь были ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что утром 9 марта киевские боевики обстреляли из миномётов калибром 120 мм Донецк.