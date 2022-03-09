Сеул, 9 марта, 2022, 09:54 — ИА Регнум. На этой неделе Южная Корея направит на Украину предметы первой необходимости. Об этом 8 марта сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

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По их словам, правительство планирует поставить на Украину 40 тонн предметов медицинского назначения, включая средства защиты, медицинские перчатки, маски, аптечки, переносные кислородные концентраторы и респираторы.

Известно, что первая партия помощи была отправлена 8 марта, ещё три партии будут доставлены в течение недели в сотрудничестве с правительствами соседних стран.

Ранее Сеул пообещал предоставить Украине гуманитарную помощь на сумму $10 млн.

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