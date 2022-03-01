Сеул, , 09:18 — REGNUM Правительство Южной Кореи выделит $10 млн для оказания гуманитарной помощи Украине. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Помощь будет оказана после консультаций с правительством Украины и соседних стран, а также международными организациями», — говорится в сообщении МИД.

В министерстве также выразили надежду на то, что поддержка Сеула поможет жителям Украины и беженцам.

Ранее президент страны Мун Чжэ Ин поручил своим помощникам оперативно разработать план по оказанию гуманитарной помощи Украине.

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