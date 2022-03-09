Москва, 9 марта, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Власти Японии, включившись в «западный мейнстрим» против России, действуют разрушительно в отношении своих национальных интересов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«К сожалению, Япония активнейшим образом включалась в этот западный мейнстрим, исполняет все указания безропотно», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что Токио, видимо, просто не понимает, насколько «действуют разрушительно в отношении собственных национальных интересов».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что в вопросе о введении запрета на импорт нефти и нефтепродуктов из России в связи с ситуацией вокруг Украины Япония планирует сотрудничать с международным сообществом, в первую очередь с партнёрами по «Группе семи» (G7).

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