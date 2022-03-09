Москва, 9 марта, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Контакт министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в турецкой Анталье планируется, заявила 9 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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Она напомнила, что 9 марта планируется вылет Лаврова в Турцию на Анталийский форум.

«Планировались ряд двусторонних, они все актуальны и подтверждены… В рамках этих мероприятий, на полях самой конференции, действительно, запланирована встреча, этот контакт должен состояться между министром иностранных дел Сергеем Лавровым и Кулебой — человеком, который представляет министерство иностранных дел Украины», — сказала она в эфире радио «Спутник».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава МИД России Сергей Лавров провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов.

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