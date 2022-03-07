Москва, , 15:01 — REGNUM На полях Анталийского дипломатического форума планируется контакт министров иностранных дел РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы с участием главы МИД Турции. Об этом 7 марта заявила официальный представитель дипведомства РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«В соответствии с достигнутой договоренностью в ходе телефонного разговора президентов РФ и Турции, по инициативе турецкого лидера на полях Анталийского дипломатического форума планируется контакт министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы», — сказала она РИА Новости.

С участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, добавила она.