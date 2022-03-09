Москва, 9 марта, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Данные о наличии американских биологических лабораторий на Украине полностью меняют картину вовлеченности Вашингтона, это инструмент прямой угрозы России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Это полностью меняет картину вовлеченности США в судьбу Украины: это не просто инструмент влияния, это не просто инструмент сдерживания — инструмент прямой угрозы нашей стране», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, если деятельность биолабораторий на Украине сейчас не остановить, то «дальше всё это будет бесконтрольно — и было бы бесконтрольно и подчинялось бы исключительно тем силам, экстремистским, которые, в принципе, мне кажется, уже и сами себе не подчинялись, не говоря уже ни о ком другом».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в Вашингтоне опасаются, что нарушение США и Украиной Конвенции о запрещении биологического оружия подтвердится. На это указывают заявления представителя американского Госдепартамента.

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