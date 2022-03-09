Москва, 9 марта, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Широкомасштабное наступление ударных группировок силовиков Украины на Луганскую и Донецкую Народные Республики упредила и сорвала специальная военная операция Вооруженных сил РФ по защите Донбасса. Об этом 9 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

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«Проводимая с 24 февраля специальная военная операция российских Вооруженных сил упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую Народную Республику в марте этого года», — сказал он.

Также Конашенков уточнил, что об этом свидетельствуют секретные документы командования нацгвардии Украины, попавшие в руки российских военнослужащих во время спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в Вашингтоне опасаются, что нарушение США и Украиной Конвенции о запрещении биологического оружия подтвердится, на это указывают заявления представителя американского Госдепартамента.