Санкт-Петербург, 9 марта, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Петербурга Виталий Милонов («Единая Россия») порадовался решению компании McDonald's временно закрыть свои рестораны фастфуда в России из-за событий на Украине. Депутат надеется, что больше они не откроются никогда, потому что являлись не просто точками общепита.

Quartzla McDonald’s

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«Искренне рад, что «Макдоналдс», который кормил россиян непонятно чем, уходит с российского рынка. Плюс «Макдональдс» — это часть либеральной идеологии, которую надо искоренять. Всё происходит к лучшему», — написал Милонов на своей странице в соцсети.

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Напомним, сеть McDonald's в России составляет порядка 850 ресторанов. Их работников пока обещают не увольнять.