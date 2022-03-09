Лондон, 9 марта, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В Великобритании рассматривают возможность добычи газа методом фрекинга (гидравлического разрыва пласта) для снижения энергетической зависимости от России. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Gazprom.ru Добыча газа

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По данным газеты, правительство Британии может выделить дополнительные инвестиции на развитие территорий для последующей добычи газа данным методом.

Также сообщается, что британские власти могут передать своей геологической службе две скважины для добычи сланцевого газа в Англии.

Напомним, ранее газета The Daily Mail сообщила, что жители Великобритании обеспокоены резким ростом стоимости коммунальных услуг из-за повышения цен на нефть и газ. Стоимость ресурсов будет повышаться и дальше, так как Европа сильно зависит от российских поставок.

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