Лондон, , 11:34 — REGNUM Жители Великобритании обеспокоены резким ростом стоимости коммунальных услуг из-за повышения цен на нефть и газ. Стоимость ресурсов будет повышаться и дальше, так как Европа сильно зависит от российских поставок, пишет The Daily Mail.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Читатели британского таблоида в панике.

«Придётся вернуться к свечам и печке на дровах», — написал в комментариях один из них.

«Я действительно вижу в манифесте консерваторов то, что вижу сейчас. Я вижу, что правительство 24/7 готово начать экономические войны с Россией и нанести удар по Путину. Депутат выглядит так, как будто его избрали на Украине, и заботится о её жителях. Я понятия не имею, где находится Украина и почему я должен платить за войны в ЕС, которые истощают мой карман. Я голосовал за Brexit», — возмущается житель Лондона Alex Easter.

«Нелегалы, уютно устроившиеся в своих отелях, — единственная забота этого правительства», — сетует пользователь cheshire07.

«Запад своими санкциями выстрелил себе в ногу. Страдать будем мы, сейчас это становится все яснее», — пишут читатели.

Российская спецоперация на Украине привела к повышению цен на нефть и газ до рекордного уровня. Эксперты указывают, что, если нынешние цены сохранятся, счета за газ для миллионов граждан Соединённого Королевства к осени превысят 280 фунтов в месяц. Британские семьи говорят, что скоро им придётся платить более 3 000 фунтов стерлингов в год, чтобы отопить свои дома.

С 1 апреля правительство Британии намерено ценовой потолок тарифов с 693 до 1 970 фунтов. Однако аналитики из консалтинговой фирмы Cornwall Insight дают прогноз о том, что осенью ценовой потолок составит уже 2 497 фунтов в год, а в октябре поднимется ещё на 500 фунтов.

«Нам остается надеяться, что оптовые газовые цены сильно расти не будут. Все прочие сценарии плохие или очень плохие», — отмечает учредитель компании TheEnergyShop Джо Малиновски.

Как сообщало ИА REGNUM, во время торгов на бирже 4 марта стоимость газа в Европе превысила $2100 за тысячу кубометров.