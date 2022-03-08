Москва, 8 марта, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Министр оброны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с коллегой из Турции Хулуси Акаром. Об этом 8 марта сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

«Восьмого марта по инициативе турецкой стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром», — говорится в сообщении.

В ходе разговора обсуждалась ситуация на Украине, а также другие актуальные вопросы сотрудничества двух стран по линии оборонных ведомств.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и Москва могут использовать при расчетах рубли.

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