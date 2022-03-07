Анкара, , 21:32 — REGNUM Турция и Российская Федерация могут использовать при расчетах рубли. Об этом, как сообщает телеканал A Haber, заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного звонка президенту России Владимиру Путину.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin.ru

«Мы (Турция и Россия) можем использовать доллар, евро, рубль, золото и юань в торговле», — заявил Эрдоган.

Российский лидер, отмечают журналисты, заявил, что даст «указание об отправке» гружёных подсолнечным маслом и пшеницей 30 судов, которые находятся в Азовском море.

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин обратил внимание лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на бесперспективность попыток Киева затянуть переговоры.