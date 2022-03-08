Степанакерт, 8 марта, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Военнослужащие миротворческих сил ВС РФ в Нагорном Карабахе поздравили женщин этого региона с Международным женским днем, присоединившись к акции «Вам, любимые!». Об этом 8 марта сообщается в телеграм-канале указанной акции.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Россия встречает Международный женский день 8 Марта — трансляция»

В ходе поздравления российские миротворцы также дарили жительницам Нагорного Карабаха цветы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что накануне Международного женского праздника сотрудники российской полиции поздравили жительниц нашей страны с этим праздником, приняв участие в акции «Вам, любимые!».