Москва, 8 марта 2022, 13:42 — REGNUM Накануне Международного женского праздника сотрудники российской полиции поздравили жительниц нашей страны с этим праздником, приняв участие в акции «Вам, любимые!». Видеозаписи этого 8 марта размещены в разных телеграм-каналах.
Следите за развитием событий в трансляции: «Россия встречает Международный женский день 8 Марта — трансляция»
В ходе поздравления сотрудники полиции России дарили жительницам нашей страны цветы и желали им хорошего настроения в праздничный день.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее мужской коллектив МВД РФ поздравил женскую часть российской полиции с Международным женским днем, присоединившись к акции «Вам, любимые!».