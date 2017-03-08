У безработицы в Хакасии оказалось «женское лицо»
Минтруд Хакасии проанализировал структуру безработицы в республике и составил портрет типичного безработного. Ей оказалась горожанка в возрасте 30−49 лет со средним профессиональным образованием.
Путин будет работать в праздничные дни — Песков
Президент РоссииВладимир Путинбудет работать праздничные дни, посвящённые Международному женскому дню.
Добровольцы в России будут поздравлять женщин с 8 марта
С 4 по 8 марта добровольцы по всей стране поздравят женщин с Международным женским днем и проведут акцию «Вам, любимые!».
Российским женщинам подарят «добрые розы»
На улицах российских городов и посёлков с 5 по 8 марта пройдёт акция «Добрая роза».
«Волонтеры Победы» поздравят 8 марта ветеранов с Международным женским днем
В Международный женский день добровольцы из организации «Волонтеры Победы» по всей России и в других странах поздравят ветеранов с праздником, вручив героям подарки, а также проведут праздничные мероприятия для прекрасных дам.
Командование военной базы РФ в Таджикистане поздравит женщин с 8 марта
В канун празднования Международного женского дня командование 201 российской военной базы, которая находится в Таджикистане, проведет чествование военнослужащих-женщин, проходящих военную службу в подразделениях и службах соединения.
Более 60% жителей России собираются дарить подарки на 8 марта
В 2022 году дарить подарки на Международный день 8 марты будут дарить 63% жителей России. Не собираются этого делать 33%. Затруднились ответить 4%, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.
Москвичкам на 8 марта волонтёры подарят 100 тысяч цветов
В Москве в честь Международного женского дня волонтёры поздравят жительниц города и подарят им 8 марта 100 тысяч цветов.
В Уфе сообщили о графике работы медорганизаций в праздничные дни
В Уфе внесли изменения в график работы медицинских организаций в праздничные дни.
Более 100 праздничных мероприятий подготовили в Москве к 8 марта
Культурные учреждения Москвы к 8 марта подготовили более 100 праздничных мероприятий. Все программы посвящены повседневной жизни русской женщины в прошлых веках и сегодня.
В Удмуртию поступили 513 тыс. срезов цветов из Нидерландов, Кении и Израиля
С начала текущего года в Удмуртию из Москвы была доставлена 31 партия импортных цветов. Местом происхождения являются Нидерланды, Эквадор, Кения, Колумбия и Израиль.
Мороз и солнце ожидаются в Петербурге 8 марта
Небольшой мороз и солнечный день с небольшой облачностью ожидаются в Санкт-Петербурге в Международный женский день — 8 марта.
Ульяновские спасатели перешли на усиленный режим работы
В Ульяновской области в связи с праздничными выходными силы и средства Главного управления МЧС переведены на усиленный режим работы.
Дворцовый мост «поздравит» жительниц Петербурга с 8 марта
В честь Международного женского дня Дворцовый мост «поздравит» жительниц Санкт-Петербурга с помощью подсветки в зелёных и оранжевых тонах.