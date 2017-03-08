Россия готовится встретить первый весенний праздник — Международный женский день 8 Марта. В 2022 году для удобства граждан ему предшествуют два выходных дня.

Идея праздника принадлежит активистке германского и международного рабочего движения Кларе Цеткин. С 1975 года праздник включен в список международных дней ООН. В этом году тема Международного женского дня — «Гендерное равенство сегодня ради экологически устойчивого завтра». Таким образом признан вклад женщин и девочек всего мира, являющихся лидерами изменений в области адаптации к изменениям климата, смягчения их последствий и реагирования на них ради построения более экологически устойчивого будущего для всех.

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